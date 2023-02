GFNY Alpes Vaujany Vaujany Office de Tourisme de Vaujany Catégories d’Évènement: Isère

Isere Vaujany est fière et a le plaisir d’accueillir pour la troisième édition la ” GFNY Alpes Vaujany “.

Mythique course cyclo de New York et étendue à l’international avec différentes épreuves dans le monde est aujourd’hui présente à Vaujany info@gfnyfr.com +33 4 76 80 72 37 https://vaujany.gfny.com/ Vaujany

