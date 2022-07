Gevrey Wine Food & Music Gevrey-Chambertin, 10 septembre 2022, Gevrey-Chambertin.

Gevrey Wine Food & Music

2022-09-10 16:30:00 – 2022-09-10 22:30:00

29 EUR Soirée festive à Gevrey-Chambertin rassemblant une quinzaine de chefs et vignerons de la région pour faire découvrir l’excellence de la gastronomie bourguignonne.

A l’aide d’un kit de dégustation, explorez les bouchées salées et sucrées concoctées par les Chefs des plus belles tables du territoire. Vous dégusterez aussi les vins prisés des vignerons de la Côte et des Hautes-Côtes de Nuits.

Programme :

Profitez d’un concert exceptionnel de Ben l’Oncle Soul.

Le groupe Sweet Melo animera la première partie du concert.

Animations pour les enfants pendant toute la soirée.

info@gevreynuitstourisme.com +33 3 80 62 11 17 https://www.gevreynuitstourisme.com/categorie-produit/billetteries-evenements/?s=gevrey+wine+&post_type=product

