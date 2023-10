MARCHE NOCTURNE Geville, 28 octobre 2023, Geville.

Geville,Meuse

Rassemblement devant l’entrée du Fort de Jouy-sous-les-Côtes à 19 heures 30. Le départ se fera à 20 heures maximum, pour une marche d’environ 12 kilomètres.

Ne pas oubliez des lampes torches ainsi que des vêtements de protection contre la pluie.

Après l’effort, le réconfort : du vin, des jus de pommes chauds, de la soupe à l’oignon ainsi que des pâtisseries maison seront offertes.. Tout public

Samedi 2023-10-28 19:30:00 fin : 2023-10-28 . 0 EUR.

Geville 55200 Meuse Grand Est



Gather in front of the entrance of the Fort of Jouy-sous-les-Côtes at 7:30 pm. The departure will be at 8 pm maximum, for a walk of about 12 kilometers

Don’t forget your flashlights and protective clothing against the rain

After the effort, the comfort: wine, hot apple juice, onion soup and home-made pastries will be offered.

Reúnase frente a la entrada del Fuerte de Jouy-sous-les-Côtes a las 19.30 horas. La salida será como máximo a las 20:00, para un recorrido de unos 12 kilómetros.

No olvide las linternas y la ropa de protección contra la lluvia.

Tras el esfuerzo, se ofrecerá el consuelo: vino, zumo de manzana caliente, sopa de cebolla y bollería casera.

Sammeln Sie sich um 19.30 Uhr vor dem Eingang des Forts von Jouy-sous-les-Côtes. Die Wanderung von etwa 12 Kilometern Länge beginnt um 20 Uhr

Vergessen Sie nicht, Taschenlampen sowie regenfeste Kleidung mitzubringen

Nach der Anstrengung folgt der Trost: Es werden Wein, heißer Apfelsaft, Zwiebelsuppe und hausgemachtes Gebäck angeboten.

