La Montagne Scène du Lapin Vert Loire-Atlantique, Nantes Getting Attention- Théâtre La Belle Rouge Scène du Lapin Vert La Montagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Getting Attention- Théâtre La Belle Rouge Scène du Lapin Vert, 31 octobre 2021, La Montagne. 2021-10-31 Représentations du 29 au 31 octobre 2021

Horaire : 16:00 17:15

Gratuit : non 8 € / 5 € réduitRéservations : sms au 06 84 16 51 86 ou theatrelabellerouge@gmail.com Entrée selon les consignes sanitaires en vigueur Représentations du 29 au 31 octobre 2021 Pièce de Martin Crimp. “Je ne les connais pas du tout mais ils ont l’air de gens très bien. Et bien sûr la petite on ne l’entend pas beaucoup” Depuis le balcon du dessus les voisins épient Nick et Carol, le jeune couple du rez-de-chaussée. Lui vient d’emménager chez elle. Mais leur vie amoureuse est contrariée par la présence de Sharon, la petite fille que Carol a eue d’un autre homme. Dans la banlieue londonienne un conte tragique nous emmène sur le chemin de la plus effrayante des vérités. L’écriture tendue de Martin Crimp, tout en suggestions, nous interroge sur notre complicité de ces non-dits. Avec Florence David, Isabelle Feuillet, Maïwenn Philippe, Sébastien Aufray, Matthias Gentric Mise en scène : Gérard Hervouët Durée : 1h15 Public : à partir de 14 ans Ce spectacle a représenté les Pays de la Loire à FESTHEA 2019 (festival national de théâtre amateur) et reçu le prix de la ville de Lanester et de Legé. Scène du Lapin Vert adresse1} La Montagne 44620 https://www.facebook.com/theatrelabellerouge

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Scène du Lapin Vert Adresse Foyer laïque - 45 rue Violin Ville La Montagne lieuville Scène du Lapin Vert La Montagne