VISITE GUIDEE FLASH : LA GROTTE D’HELOISE Impasse Raymond Leray, 24 juin 2023, Gétigné.

Visites guidées flash sur la Grotte d’Héloïse les Samedi et dimanche 24 et 25 juin de 11h à 17h.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-25 17:00:00. .

Impasse Raymond Leray Maison du Portier

Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Flash guided tours of the Grotto of Heloise on Saturday and Sunday, June 24 and 25 from 11am to 5pm

Visitas guiadas Flash a la Gruta de Héloïse el sábado y el domingo 24 y 25 de junio de 11.00 a 17.00 horas

Flash-Führungen zur Grotte d’Héloïse am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, von 11.00 bis 17.00 Uhr

