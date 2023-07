Festival Les petites chapelles Gétigné Gétigné, 17 septembre 2023, Gétigné.

Festival Les petites chapelles Dimanche 17 septembre, 15h00 Gétigné 0

14ème Festival Les petites chapelles, concerts gratuits dans les chapelles de Gétigné • Dimanche 17 septembre

Pour la 14ème année à l’occasion des Journées du patrimoine, la commune de Gétigné ouvre les portes des trois chapelles pour proposer de (re)découvrir ces lieux en musique. Des concerts de 30 min., invitants au voyage dans le temps ou parmi diverses contrées, des artistes à découvrir à la chapelle Notre Dame de Toutes Joies, Notre Dame de Recouvrance et Sainte Anne.

Lieu : Chapelle Notre Dame de Toutes Joies, Recouvrance, Sainte-Anne à Gétigné

Horaires : 15h-18h, concerts de 30 min.

Gratuit – tout public

En partenariat avec l’association Yalla

Chapelle Sainte Anne

Hirunda (15h & 16h45)

Duo issu de la rencontre vocale de deux chanteuses, une nuit, à l’orée d’une forêt. L’une porte sa voix et son lyrisme sauvage à pied de village en village, l’autre est passeuse de chansons françaises ou lusophones dans les rues de la ville. Ensemble elles deviennent Hirunda et offrent un tour d’horizon aux sonorités et langues multiples où se rencontrent chants classiques, populaires et traditionnels. Leurs voix s’entrelacent au son d’une guitare, d’un ukulélé, d’une shruti box ou d’instruments collectés par-ci, par-là, partout !

Chœur d’hommes Vox Atlantis (16h & 17h30)

Le chœur d’hommes nantais Vox Atlantis a été fondé en 1996 par un groupe d’une vingtaine d’amis, chantant pour le plaisir et a cappella. Il a aujourd’hui évolué, explorant un répertoire éclectique allant du baroque au contemporain, d’ici et d’ailleurs et dans plusieurs langues. Les choristes sont avant tout motivés par la joie de se retrouver et de faire partager leur passion des chants harmonisés pour chœurs d’hommes.

Chapelle Notre Dame de Recouvrance

Duo Riyaz Karo (15h & 16h45)

Voyagez autour de la musique Khayal, du nord de l’Inde, née des influences croisées des temples hindous et des cultures arabo-persanes. Cet art riche d’un système basé sur l’improvisation autour des « Ragas » (cadres mélodiques), dépeint les sentiments de l’âme, les saisons, les moments du jour et de la nuit, dans un dialogue musical spontané et progressif entre le soliste (sitar) et l’accompagnateur (percussions).

Duo Simon & Geoffroy (16h & 17h30)

Ces deux-là ont partagé ensemble de multiples projets musicaux et des scènes du monde entier depuis plus de deux décennies (au sein de Mukta, OLH Acoustic, le Souffle des terroirs, Didier Squiban Sextet, Krystal Mundi, Naoned Memories…). On les retrouve ensemble sur près d’une vingtaine d’albums. Leur répertoire de compositions teintées de lyrisme et de poésie s’inspire d’un jazz modal mélodique empreint de cultures du monde.

Chapelle ND de Toutes Joies

Salut Brassens – Joel Favreau et Olivier Boisdron (15h & 16h45)

Joël Favreau, auteur-compositeur-interprète a accompagné à la guitare de grands artistes de la chanson française. Accompagné d’Olivier Boisdron à l’accordéon, ils revisitent des œuvres de Brassens dans une musicalité qui invite à la fête et qui rayonne.

Mze Shina (16h & 17h30)

MZE SHINA signifie « soleil intérieur » en géorgien. Créé en 1997, l’ensemble se dédie au répertoire de chants polyphoniques géorgiens. Spécialistes de cette musique encore mal connue en Europe, ce quatuor vocal a pour vocation de faire découvrir un répertoire unique qui a été déclaré Chef d’OEuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2001. Leur répertoire sacré comporte des chants datant de l’ère préchrétienne liés à des rituels tels que des hymnes au soleil ou à la nature.

Gétigné L’Anerie Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Monimprimeur/Mairie de Gétigné