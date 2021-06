Nantes Loire-Atlantique, Nantes Get Up! Summer Vibes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Get Up! Summer Vibes, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Nantes. 2021-07-11

Horaire : 15:00 21:00

Gratuit : non Prix libre. Cet été, la vibes reggae / dub débarque au Solilab avec une programmation haute en couleur et 100 % nantaise. L’association Get Up! propose un WE dédié à la musique reggae / dub / sound system en plein cœur de l’île de Nantes avec au programme : du Sound System l’après-midi suivi de lives acoustiques roots le soir. Au programme :Samedi 10 juillet 2021 : 17h – 23h- Invalved Sound System – Moja (live acoustique – 20h30) Dimanche 11 juillet 2021 : 15h – 21h – Invalved Sound System- Get up! Radio Show- David Ledeunff (live acoustique – 17h) 8 Rue de Saint Domingue Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Ville Nantes lieuville Nantes