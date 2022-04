GET UP… STAND UP ! Auditorium Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

GET UP… STAND UP ! Auditorium, 10 avril 2022, Floirac. GET UP… STAND UP !

Auditorium, le dimanche 10 avril à 19:00

Vous faîtes rire votre famille et vos amis depuis toujours ? Vous rêvez d’être applaudi à chacune de vos réparties ? Passez la porte de l’Auditorium et prenez le micro ! Vous serez coaché par le célèbre Arnaud Collery , acteur, producteur et…chef de bonheur. **RDV chaque dimanche à 19h pour l’atelier Stand Up – Scène ouverte à l’Auditorium de Floirac (et tous les dimanches soirs jusqu’à l’été).** Inscription gratuite obligatoire au 05 57 80 87 43 ou à [[billetterie@ville-floirac33.fr](mailto:billetterie@ville-floirac33.fr)](mailto:billetterie@ville-floirac33.fr) Un partenariat Humanava / Ville de Floirac

Sur inscription

Des ateliers de stand-up comedy ouverts à tous…et gratuits ! Auditorium rue Voltaire 33270 Floirac Floirac Dravemont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T19:00:00 2022-04-10T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu Auditorium Adresse rue Voltaire 33270 Floirac Ville Floirac lieuville Auditorium Floirac Departement Gironde

Auditorium Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

GET UP… STAND UP ! Auditorium 2022-04-10 was last modified: by GET UP… STAND UP ! Auditorium Auditorium 10 avril 2022 Auditorium Floirac Floirac

Floirac Gironde