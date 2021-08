Paris L'Alimentation Générale Paris Get Tropical L’Alimentation Générale Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Team Croustibass est de retour à l’Alimentation Générale avec la Get Tropical ! La Team Croustibass est de retour à l’Alimentation Générale avec la Get Tropical ! Parce qu’on ne change pas une recette qui fout le feu, on prend les mêmes et on recommence : Des DJs brulants, une équipe sur-motivée, des danseurs qui ont le feu aux pieds : On est prêt pour t’enjailler ** GET TROPICAL DJs** Avec plus de 10 ans d’activisme et de résidences sur la capitale, Croustibass pose ses platines à l’Alimentation Générale avec son alias Global Bass GET Tropical. Toujours à la recherche de nouvelles sonorités, l’équipe puise ses influences aux 4 coins du monde, et les saupoudrent un peu ou beaucoup, mais toujours passionnément de basses ronronnantes, façon Sound System Anglais. Un objectif demeure éternellement : User les semelles des danseurs, et faire brûler le Dancefloor ! Concerts -> Musiques du Monde L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

