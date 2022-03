Get Tropical L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

La Team Get Tropical est enfin de retour pour la Saison 2022 à l’Alimentation Générale ! La Team Get Tropical est enfin de retour pour la Saison 2022 à l’Alimentation Générale ! Des rythmes pour faire craquer tes hanches, de l’amour, de la sueur et des paillettes – Tu connais la recette, viens faire bruler tes baskets Avec Vodkakoka, Monjules, K-mi, Trimaps Avec plus de 15 ans d’activisme et de résidences sur la capitale, Croustibass pose ses platines à l’Alimentation Générale avec son alias Global Bass Get Tropical. Toujours à la recherche de nouvelles sonorités, l’équipe puise ses influences aux 4 coins du monde, et les saupoudrent un peu ou beaucoup, mais toujours passionnément de basses ronronnantes, façon Sound System Anglais. Un objectif demeure éternellement : User les semelles des danseurs, et faire brûler le Dancefloor ! L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-04-02#.Yi9lfiHJ–k https://www.facebook.com/events/1415502968908071 Clubbing

