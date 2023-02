Get the shot + Thrown + Ithaca LA BELLEVILLOISE, 16 mars 2023, PARIS.

Get the shot + Thrown + Ithaca LA BELLEVILLOISE. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 19:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Cartel Concerts présente : Venant tout droit de la ville de Québec, au Canada, GET THE SHOT joue un hardcore fougueux et sans prétention, teinté du désespoir d’une jeunesse froide et désaffectée. Alimentés par l’intégrité et de fortes convictions, les cinq membres ont fait plus que ce que leur communauté attendait d’eux. En cinq ans d’existence, le groupe a quatre enregistrements à son actif, « In Fear We Stand » (2009) « Perdition » (2012) « No Peace In Hell » (2014) et « Infinite Punishment » et a produit cinq vidéos.Ils ont donné plus de 400 concerts à travers Cuba, l’Europe et l’Amérique du Nord : des squats autogérés aux concerts de festivals internationaux, en tournant aux côtés d’artistes qui les ont influencés comme Bane, Comeback Kid, Death Before Dishonor, Stick To Your Guns et Eighteen Visions. Avec un son proche de groupes de hardcore des années 90 comme Strife et Ringworm, tout en incorporant des éléments de trash metal des années 80, leur dernière réalisation « Infinite Punishment » est un disque sombre et inquiétant, livré avec la férocité et la vigueur violente de cinq esprits désabusés qui n’ont plus rien à perdre. Pas de mode, pas de fioritures, pas de mensonges ! GET THE SHOT parle de rage et de colère à l’égard de cet endroit dur dans lequel nous vivons.

Votre billet est ici

LA BELLEVILLOISE PARIS 19/21 rue Boyer Paris

Cartel Concerts présente :

Venant tout droit de la ville de Québec, au Canada, GET THE SHOT joue un hardcore fougueux et sans prétention, teinté du désespoir d’une jeunesse froide et désaffectée. Alimentés par l’intégrité et de fortes convictions, les cinq membres ont fait plus que ce que leur communauté attendait d’eux. En cinq ans d’existence, le groupe a quatre enregistrements à son actif, « In Fear We Stand » (2009) « Perdition » (2012) « No Peace In Hell » (2014) et « Infinite Punishment » et a produit cinq vidéos.Ils ont donné plus de 400 concerts à travers Cuba, l’Europe et l’Amérique du Nord : des squats autogérés aux concerts de festivals internationaux, en tournant aux côtés d’artistes qui les ont influencés comme Bane, Comeback Kid, Death Before Dishonor, Stick To Your Guns et Eighteen Visions. Avec un son proche de groupes de hardcore des années 90 comme Strife et Ringworm, tout en incorporant des éléments de trash metal des années 80, leur dernière réalisation « Infinite Punishment » est un disque sombre et inquiétant, livré avec la férocité et la vigueur violente de cinq esprits désabusés qui n’ont plus rien à perdre. Pas de mode, pas de fioritures, pas de mensonges ! GET THE SHOT parle de rage et de colère à l’égard de cet endroit dur dans lequel nous vivons.

.26.0 EUR26.0.

Votre billet est ici