GET THE SHOT THROWN + ITHACA ATELIER DES MOLES, 19 mars 2023, MONTBELIARD.

GET THE SHOT THROWN + ITHACA ATELIER DES MOLES. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 20:30 (2023-03-19 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Venant tout droit de la ville de Québec, Canada, GET THE SHOT joue un hardcore fougueux sans prétention teinté du désespoir d'une jeunesse froide et insatisfaite. Alimentés par l'intégrité et des convictions fortes, les cinq membres ont fait plus que ce que leur communauté attendait d'eux. En cinq ans d'existence, le groupe compte quatre albums à son actif. Ils ont joué plus de 400 concerts à travers Cuba, l'Europe et l'Amérique du Nord : des squats autogérés aux concerts de festivals internationaux, en tournée aux côtés d'artistes qui les ont influencés tels que Bane, Comeback Kid, Death Before Dishonor, Stick To Your Guns et Eighteen Visions. Produisant un son proche des groupes hardcore des années 90 comme Strife et Ringworm tout en incorporant des éléments du trash metal des années 80, sa dernière réalisation « Infinite Punishment », est un disque sombre et maussade livré avec la férocité distinctive et la vigueur violente de cinq esprits désabusés qui n'ont plus rien à perdre. Pas de mode, pas de fioritures, pas de mensonges ! GET THE SHOT parle de rage et de colère envers cet endroit difficile dans lequel nous vivons. THROWN mélange efficacement des guitares intenses et écrasantes avec des rythmes vocaux accrocheurs mais agressifs. Le 'grayout' étant la première étape pour faire nouvelle impression sur scène, y compris les œuvres du producteur Buster Odeholm et du réalisateur de vidéoclips Lucas Englund (Parkway Drive, Architects) Thrown apporte son A dans le jeu dès le premier jour et nous sommes tous là pour ça. Thrown vise à diffuser leur message de dégoût de soi à travers leur mélange de Metalcore percutant et de Hardcore incitant à la colère. Il ne faudra pas longtemps avant que Thrown ne vous fasse exploser toute votre énergie dans la fosse lors d'un concert live. ITHACA, la troupe britannique de hardcore métallisé reconnue, est de retour avec son superbe deuxième album tant attendu, They Fear Us. Ithaca est actuellement l'une des voix les plus excitantes et vitales de la scène heavy britannique. Une bombe à clous recouverte de paillettes, leur album est accompagné d'une vision et d'une esthétique claires : puisant dans les différents héritages ancestraux des membres, les identités queer/non-conformistes et les figures emblématiques de la culture avant-gardiste, new wave et post-punk. Furieux et follement inventif tout en étant plus cohérent et accessible, cet album présentera Ithaca à un public plus large que jamais

ATELIER DES MOLES MONTBELIARD 1 AVENUE GAMBETTA Doubs

