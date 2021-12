Rezé Chronographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Get Lucky, ateliers modelage – Atelier vacances Chronographe (Le) Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Get Lucky, ateliers modelage

Activité à partir de 7 ans. Proposez à votre enfant de découvrir les bases de la céramique, en façonnant avec l'artiste Gaëlle Le Guillou de petits personnages en terre, inspirés des Luckys de l'exposition Lucky Archéologies et des objets en terre cuite du parcours permanent du Chronographe. Prévoir une tenue adaptée.

Ateliers à partir de 7 ans
À 15h, le mercredi 22 et jeudi 23 décembre
À 15h, le mercredi 29 et jeudi 30 décembre

8 enfants maximum par atelier.
Accessible à partir de 7 ans, sur réservation (02 52 10 83 20), ou inscription le jour même (dans la limite des places disponibles).
Ouverture des inscriptions le 8 décembre
Conditions sanitaires : port du masque obligatoire à partir de 11 ans
Tarif : 2,5 à 6 €
Durée : 1h

Chronographe (Le)
21 Rue Saint Lupien
Rezé 44400

