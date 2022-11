Get In Dance Rosa Bonheur sur Seine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Get In Dance Rosa Bonheur sur Seine, 20 novembre 2022, Paris. Le dimanche 20 novembre 2022

de 18h00 à 00h00

. gratuit

Rosa Bonheur sur Seine et le collectif « le choix dans la date » vous invite à son Get in Dance tous les dimanches de 18h à minuit. Dimanche 20 novembre – SINDEE

Sin’dee aka Lai-Lin est présente sur la scène montpelliéraine depuis 2002. Après plusieurs résidences, elle co-fonde en 2019 le collectif Les Mixeuses Solidaires. Son univers musical est sans fin mais la Techno reste son domaine de prédilection. Rosa Bonheur sur Seine Port des Invalides 75007 Paris Contact : https://www.rosabonheur.fr/events/get-in-dance-concert-live-gonthier-dj-set-louna

Rosa Bonheur

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Rosa Bonheur sur Seine Adresse Port des Invalides Ville Paris lieuville Rosa Bonheur sur Seine Paris Departement Paris

Rosa Bonheur sur Seine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Get In Dance Rosa Bonheur sur Seine 2022-11-20 was last modified: by Get In Dance Rosa Bonheur sur Seine Rosa Bonheur sur Seine 20 novembre 2022 Paris Rosa Bonheur sur Seine Paris

Paris Paris