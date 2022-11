Get in dance Rosa Bonheur sur Seine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Get in dance Rosa Bonheur sur Seine, 27 novembre 2022, Paris. Le dimanche 27 novembre 2022

de 18h00 à 00h00

. gratuit

Rosa Bonheur sur Seine et le collectif « le choix dans la date » vous invite à son Get in Dance tous les dimanches de 18h à minuit. Le Get in Dance, c’est l’apéro lesbien où le mot d’ordre est « SAFE PLACE » et c’est uniquement pour TOI chéri•e!

On vous a concocté une programmation encore plus fille, encore plus folle, encore plus QUEER. Pour ce dimanche 27 novembre, retrouvez ALEXANDRA T

(Résidences: Rosa Bonheur, Chez Lulu, Alcazar, Bambou, Châlet des îles.Festival de Cannes, La Madame Klaude, private parties) … Good vibes only :) Rosa Bonheur sur Seine Port des Invalides 75007 Paris

Rosa Bonheur

