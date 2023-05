STAGE BIEN-ETRE ET SANTE DANS LES ALPES MANCELLES 2 Lieu-dit La Petite Sauvagère Catégories d’évènement: Gesvres

STAGE BIEN-ETRE ET SANTE DANS LES ALPES MANCELLES 2 Lieu-dit La Petite Sauvagère, 17 juin 2023, Gesvres. Venez découvrir les bienfaits des huiles indiennes, du toucher énergétique et du yoga afin de rééquilibrer corps et esprit.

Come and discover the benefits of Indian oils, energetic touch and yoga to rebalance body and mind Venga y descubra los beneficios de los aceites indios, el toque energético y el yoga para reequilibrar cuerpo y mente Entdecken Sie die Vorteile von indischen Ölen, energetischer Berührung und Yoga, um Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht zu bringen Mise à jour le 2023-05-09 par eSPRIT Pays de la Loire

