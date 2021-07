Germ Germ Germ, Hautes-Pyrénées GESTIVAL de GERM – Acte 6 Germ Germ Catégories d’évènement: Germ

Hautes-Pyrénées

GESTIVAL de GERM – Acte 6 Germ, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Germ. GESTIVAL de GERM – Acte 6 2021-07-06 – 2021-07-13 GERM Chez Lily

Germ Hautes-Pyrénées Germ La conférence gesticulée, prise de parole publique cherche à apporter des éléments de compréhension de la politique ou de la société tout en développant l’esprit critique des spectateurs.

« sport, féminisme, rapports de domination, journalisme, métiers du lien, danse, hôpital public… »

Entrée en libre participation

Mardi 6 juillet : 21h Philippe Merlant Le parfum de l’homme en blanc

Mercredi 7 juillet : 21h Monique Lang Prolétaires de tous pays, qui lave vos chaussettes?

Jeudi 8 juillet : 21h Anaïs Vaillant – Gurvan Le Gac : D’ici Dense / Spectacle-conférence immersif et hors-norme –

Vendredi 9 juillet : 21h Juliette Coanet J’vous prête ma blouse

Samedi 10 juillet : 17h Valentin Sansonetti « C’était bien le sport mais est-ce qu’on peut aller jouer maintenant? » Capitalisme et sport : jeu, set et match!

21 h Julia Nivan La chianteuse – la place des femmes dans la musique

Lundi 12 juillet : 21h Elisabeth Fery Tagaga soin soin – Les astuces de sioux d’une aide soignante à l’hôpital de commerce;

Mardi 13 juillet : 21h Christophe Apprill Le bal contre-attaque. Pour en finir avec la danse +33 5 62 39 23 03 http://www.vallee-du-louron.com/ dernière mise à jour : 2021-06-15 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

