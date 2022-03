Gestion forestière et biodiversité Écouves Écouves Catégories d’évènement: Écouves

Orne

Gestion forestière et biodiversité Écouves, 26 mars 2022, Écouves. Gestion forestière et biodiversité forêt domaniale d’Ecouves Carrefour du rendez-vous Écouves

2022-03-26 14:30:00 – 2022-03-26 forêt domaniale d’Ecouves Carrefour du rendez-vous

Dans le cadre des journées internationales des forêts une visite guidée de 2 heures est organisée sur la parcelle du martéloscope en forêt d'Ecouves pour découvrir la sylviculture en lien avec la biodiversité forestière. Il sera abordé le rôle et l'importance de la faune, la flore et la fonge dans le fonctionnement de la forêt. Comment cette biodiversité est prise en compte dans la gestion quotidienne des forêts de production. Ces éléments seront aussi abordés sous l'angle du changement climatique.

