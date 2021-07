Congis-sur-Thérouanne Maison du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne, Seine-et-Marne Gestion écologique des milieux : pourquoi et comment ? Maison du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne Catégories d’évènement: Congis-sur-Thérouanne

Le temps d’une soirée, rejoignez-nous au sein de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux pour une conférence dédiée à la gestion écologique des milieux. Cette réserve, riche de zones humides et d’une biodiversité remarquable, est l’endroit idéal pour comprendre les objectifs de mise en œuvre d’une telle gestion et son contexte règlementaire. Conférence réalisée par Jonathan Flandin de l’Agence régionale de la biodiversité (ARB) en Île-de-France dans le cadre de la semaine du développement durable. Réservation à [[contact@maisondugrandvoyeux.fr](mailto:contact@maisondugrandvoyeux.fr)](mailto:contact@maisondugrandvoyeux.fr) ou au 01 83 65 39 00. Conférence de Jonathan Flandin de l’ARB Maison du Grand-Voyeux chemin de l’épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T18:00:00 2021-10-01T20:00:00

