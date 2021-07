Clichy-sous-Bois RDV au parking n° 3 de la forêt de Bondy Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Gestion d’une forêt péri-urbaine kesaco? RDV au parking n° 3 de la forêt de Bondy Clichy-sous-Bois Catégories d’évènement: Clichy-sous-Bois

Comment gérer et protéger une forêt située aux portes de la ville tout en y accueillant le public ? Les espaces de nature jouent un rôle clé dans l’amélioration de la qualité de vie, surtout en milieu urbanisé, comme ici, en Seine-Saint-Denis. À travers une promenade en Forêt régionale de Bondy qui reçoit chaque année près d’un million de visiteurs, vous découvrirez cette forêt historique hors du commun et apprendrez comment l’AEV trouve le juste équilibre entre fréquentation du site, préservation de la biodiversité et aménagements. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France RDV au parking n° 3 de la forêt de Bondy Allée de Coubron, 93390 Clichy-sous-Bois, France Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis

