A DISTANCE, le jeudi 11 mars à 14:00

– Présentation CEA TECH : Christian Jousset

– Présentation DINAMHySE : Jacques HAENN

– Présentation CEA LITEN : Bernard THONON : Gestion des réseaux énergétiques avec l’exemple de réseaux utilisant l’hydrogène

– Présentation Université de Lorraine : Heathcliff DEMAIE : Exemples d’activités de recherche sur les micro-réseaux

Sur inscription via Livestorm

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T14:00:00 2021-03-11T15:00:00

