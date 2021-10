En ligne île de France Gestion de crise et résilience territoriale à Paris En ligne Catégorie d’évènement: île de France

Pandémie, canicule, attentat, crue ou encore grand froid… De plus en plus de crises frappent les métropoles. La Ville de Paris dispose d'outils nombreux pour gérer les crises : une cellule centrale de crise, un système d'information permettant d'alerter les Parisiens, une salle de commandement opérationnel… Gérer les crises, c'est aussi les anticiper en adaptant nos territoires aux enjeux à venir. La stratégie de résilience de Paris vise à mieux préparer la ville et ses habitants aux chocs et stress majeurs du présent et futur. L'objectif : transformer les risques en opportunités pour la ville et ses habitants

