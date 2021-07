Bagneux Théâtre Victor Hugo Bagneux, Hauts-de-Seine Gestez partout Théâtre Victor Hugo Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

Serons aussi proposés des ateliers de pratiques d’arts du geste : _Gestez partout !_ Inspiré de la création du confinement _Gestez chez vous !,_ cette action permet, à travers plusieurs masters classes, de faire travailler des amateurs sur les Arts de Geste. La création qui découlera de ces ateliers sera présentée avec les amateurs en ouverture de la Nuit du Geste. 2 masters classes de 3 heures se dérouleront dans le cadre de l’été culturel les 13 juillet et 03 aout. Atelier d’art du geste Théâtre Victor Hugo 14 avenue Victor Hugo 92220 Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine

