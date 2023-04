Les 40 ans de l’association 86 rue Principale Gertwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gertwiller

Les 40 ans de l’association 86 rue Principale, 19 mai 2023, Gertwiller. Fête, musique, bal folk, restauration.

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-21 . 0 EUR.

86 rue Principale

Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est



Party, music, folk ball, catering Fiesta, música, danza folclórica, catering Fest, Musik, Bal Folk, Essen und Trinken Mise à jour le 2023-04-11 par Office de tourisme du pays de Barr

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Gertwiller Autres Lieu 86 rue Principale Adresse 86 rue Principale Ville Gertwiller Departement Bas-Rhin Lieu Ville 86 rue Principale Gertwiller

86 rue Principale Gertwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gertwiller/

Les 40 ans de l’association 86 rue Principale 2023-05-19 was last modified: by Les 40 ans de l’association 86 rue Principale 86 rue Principale 19 mai 2023 86 rue Principale Gertwiller

Gertwiller Bas-Rhin