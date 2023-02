Gertrude Stein et Picasso, l’invention d’un langage (titre provisoire) Musée du Luxembourg Paris 6e Arrondissement Paris 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Paris

Paris Paris 6e Arrondissement L’exposition propose une approche documentée de la vie de Gertrude Stein, à deux pas du musée du Luxembourg qu’elle fréquenta assidument, de son amitié avec Picasso et de ses liens avec la scène artistique parisienne. +33 1 40 13 62 00 https://museeduluxembourg.fr/fr Musée du Luxembourg 19 rue Vaugirard Paris 6e Arrondissement

