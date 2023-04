Fête des asperges – fête paroissiale rue du Général de Gaulle Gerstheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Gerstheim

Fête des asperges – fête paroissiale rue du Général de Gaulle, 14 mai 2023, Gerstheim. Dégustez de bonnes asperges et participez à une après-midi animée.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

rue du Général de Gaulle

Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est



Taste good asparagus and participate in a lively afternoon Disfruta de unos buenos espárragos y de una tarde animada Probieren Sie guten Spargel und nehmen Sie an einem lebhaften Nachmittag teil Mise à jour le 2023-04-11 par Office de tourisme du grand Ried

