George Gershwin a laissé tout un héritage de compositions allant des chansons populaires aux œuvres symphoniques qui ont accompagné bien des générations. À travers des arrangements inédits, le BBDA propose une relecture contemporaine de l’œuvre de George Gershwin. Porté par le regard neuf de jeunes arrangeurs reconnus ou en devenir, _Gershwin Now!_ témoigne, par la richesse sonore d’un Big Band, de la modernité de ce compositeur. **Big Band de l’Ardèche**

Réservation conseillée. Tarifs : 12 € | 6 € | gratuit pour les étudiant.e.s et moins de 18 ans.

Concert du big band de l'Ardèche sur le répertoire du compositeur Georges Gerswhin. Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne

