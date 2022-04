Gershwin le magnifique LE BAL BLOMET, 11 juin 2022, Paris.

Rhapsody in Blue, le Concerto en fa, Girl Crazy, Summertime … Il était une fois l’Amérique de George Gershwin par un collectif de 17 musicien, le 6 juin au bal Blomet.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 juin 2022

de 20h00 à 22h00

payant Plein Tarif : 20 EUR Tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR

« Mr Gershwin était un enfant des années 20, l’Âge du Jazz. Il était à la musique ce que F. Scott Fitzgerald a été à la littérature » (New-York Times, 1937)

« La musique doit refléter les pensées et les aspirations d’un peuple, de l’époque. Mon peuple, c’est l’Amérique. Mon temps c’est aujourd’hui. » George Gershwin

Rhapsody in Blue, le Concerto en fa, Un Américain à Paris, Porgy and Bess, des centaines de chansons à succès, des dizaines de revues musicales qui firent courir un public populaire … L’oeuvre multiple et novatrice de George Gershwin a fait résonner l’histoire de l’Amérique des années 20, celle d’un monde nouveau dont le coeur bat au rythme de la modernité, à la fois plus vite et plus fort. Sa musique a incarné toute une génération animée par ses rêves et ses fêtes magistrales : celle de l’Âge du Jazz.

Ses compositions musicales sont autant de bandes sonores de cette époque : la « folie métropolitaine », les rampes de Broadway, les projecteurs d’Hollywood… Mais si Gershwin vécut libre, célèbre, riche et heureux, sa mort à l’âge de 38 ans, aussi tragique qu’absurde, ressemble à celle d’un héros de Francis Scott Fitzgerald.

Les Ensembles Del Mar et Saxo Voce proposent un programme à l’image de cette époque brillante, spontanée, imaginative et insouciante, conçu autour de l’oeuvre de George Gershwin : Rhapsody in Blue, le Concerto en fa, The Man I Love, Summertime, Lady be good, I Got Rhythm, Embraceable You …

Rhapsody in Blue et le Concerto en fa sont présentés dans une version pour piano et orchestre de 9 saxophones (arrangements de Jean-Pierre Ballon). Cette formation relève ainsi la dimension « urbaine » de la musique de George Gershwin.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

