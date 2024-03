Gershwin in Blue au Bal Blomet LE BAL BLOMET Paris, samedi 8 juin 2024.

Le samedi 08 juin 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

De 15 à 22 euros.

Concert du centenaire de Rhapsody in Blue, créée en 1924 ! L’oeuvre emblématique des Années folles est associée ce soir au flamboyant Concerto en Fa et à l’élan joyeux d’Un Américain à Paris !

Rhapsody in Blue, Un Américain à Paris, le Concerto en fa, Porgy and Bess, des centaines de chansons à succès, des dizaines de revues musicales qui firent courir un public populaire … L’oeuvre multiple et novatrice de George Gershwin a fait résonner l’histoire de l’Amérique des années 20, celle d’un monde nouveau dont le coeur bat au rythme de la modernité, à la fois plus vite et plus fort. Sa musique a incarné toute une génération animée par ses rêves et ses fêtes magistrales : celle de l’Âge du Jazz.

Ses compositions musicales sont autant de bandes sonores de cette époque : la « folie métropolitaine », les rampes de Broadway, les projecteurs d’Hollywood… Mais si Gershwin vécut libre, célèbre, riche et heureux, sa mort à l’âge de 38 ans, aussi tragique qu’absurde, ressemble à celle d’un héros de Francis Scott Fitzgerald.

Oeuvre emblématique de la culture américaine, l’éblouissante Rhapsody in Blue fête ses 100 ans au Bal Blomet ! Inachevée et partiellement improvisée avec George Gershwin au piano pour la première en février 1924, l’oeuvre a fait le tour du monde et continue d’incarner l’extravagance créatrice des années 20.

Ces 3 pièces symphoniques sont présentées dans des versions orchestrées pour piano et ensemble de 9 saxophones, qui renforcent la dimension urbaine de la musique de George Gershwin. .

