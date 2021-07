Castelnau-de-Lévis Château de Castelnau-de-Lévis Castelnau-de-Lévis, Tarn Gerry Carter & Friends en concert au château Château de Castelnau-de-Lévis Castelnau-de-Lévis Catégories d’évènement: Castelnau-de-Lévis

Tarn

Gerry Carter & Friends en concert au château Château de Castelnau-de-Lévis, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Castelnau-de-Lévis. Gerry Carter & Friends en concert au château

Château de Castelnau-de-Lévis, le jeudi 29 juillet à 20:30

À l’affiche : un ensemble de cordes audacieux, violon, contrebasse, guitare, mandoline, ainsi que les cordes vocales de trois chanteurs talentueux. Pour cette édition 2021, Gerrry Carter a réuni ses meilleurs amis-musiciens dans un répertoire en version originale, de chants irlandais et écossais harmonisés à trois voix, avec la frénésie des violons qui vont mettre le feu à cette soirée ! L’Irlande vous attend, avec une distribution de choix : Gerry Carter (violon mandoline, chant), Alem Alquier (guitare, chant), Bernard O’Neill (contrebasse, chant) et Luc Vaillant : cornemuse, flûtes et cuillère. Un spectacle d’énergie positive dont nous avons tant besoin dans le contexte actuel, à ne manquer sous aucun prétexte ! Entrée 10 €, gratuit pour les – de 13 ans. Renseignements : 05 63 60 85 97 **Sera reporté au vendredi 30 juillet en cas de pluie !**

10€, Gratuit pour les – de 13 ans

Concert de reprise, jeudi 29 juillet à 20h30 en extérieur au château de Castelnau-de-Lévis, reporté au vendredi 20 juillet à 20h30 en cas de pluie. Pass sanitaire et masque obligatoires. Château de Castelnau-de-Lévis 81150 Castelnau-de-Lévis Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T20:30:00 2021-07-29T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-de-Lévis, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Castelnau-de-Lévis Adresse 81150 Ville Castelnau-de-Lévis lieuville Château de Castelnau-de-Lévis Castelnau-de-Lévis