Solex in Géronce Géronce, 22 octobre 2023, Géronce.

Géronce,Pyrénées-Atlantiques

L’association Solex in Géronce revient pour sa 8ème édition !

Grand rassemblement des mécaniques anciennes : motos, autos, cyclos et vélos.

Aussi, le centenaire des marques Motobécane et Bmw.

De nombreuses animations prévues sur places.

Modèles réduits Rc, garage Jules Tromblon.

Venez en tenue d’époque pour la photo souvenir !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Solex in Géronce association returns for its 8th edition!

A major gathering of vintage mechanicals: motorcycles, cars, cyclos and bicycles.

Also, the centenary of the Motobécane and Bmw brands.

Lots of entertainment on site.

Rc scale models, Jules Tromblon garage.

Come in period costume for a souvenir photo!

La asociación Solex en Géronce vuelve en su 8ª edición

Un gran encuentro de equipos mecánicos de época: motos, coches, ciclos y bicicletas.

Además, el centenario de las marcas Motobécane y Bmw.

Numerosas animaciones in situ.

Maquetas de Rc, garaje Jules Tromblon.

Venga vestido de época para hacerse una foto de recuerdo

Der Verein Solex in Géronce kehrt für seine 8. Ausgabe zurück!

Großes Treffen alter Mechaniken: Motorräder, Autos, Fahrräder und Fahrradsysteme.

Auch das hundertjährige Jubiläum der Marken Motobécane und Bmw.

Zahlreiche Animationen sind auf den Plätzen vorgesehen.

Rc-Modelle, Garage Jules Tromblon.

Kommen Sie in historischer Kleidung für ein Erinnerungsfoto!

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn