Jeux olympitres en Josbaig Géronce, 23 septembre 2023, Géronce.

Géronce,Pyrénées-Atlantiques

Rencontre organisée par le Comité inter-associations d’organisations (CIO) : associations de la Pena Géronçaise, Solex in Géronce, Passa Temps et le comité des fêtes.

En clin d’œil aux jeux Olympiques Paris 2024, venez participer à des défis sportifs, décalés et ludiques, parfois inspirés par nos jeux anciens: 100 x 4m, PingTong, Baskby, Pousse à la corde, escalade Horizontale, Judo range, Water popo, Babyfou, Kayakasec, Cyclopitre..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 19:00:00. EUR.

Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meeting organized by the Comité inter-associations d’organisations (CIO): associations de la Pena Géronçaise, Solex in Géronce, Passa Temps and the comité des fêtes.

In a nod to the Paris 2024 Olympic Games, come and take part in quirky, playful sporting challenges, sometimes inspired by our ancient games: 100 x 4m, PingTong, Baskby, Pousse à la corde, Horizontal climbing, Judo range, Water popo, Babyfou, Kayakasec, Cyclopitre.

Encuentro organizado por el Comité de Organización Interasociaciones (COI): asociaciones de la Pena Géronçaise, Solex en Géronce, Passa Temps y el Comité des fêtes.

En un guiño a los Juegos Olímpicos de París 2024, venga a participar en algunos desafíos deportivos originales y divertidos, algunos inspirados en nuestros juegos antiguos: 100 x 4 m, PingTong, Baskby, Push Rope, Escalada horizontal, Judo range, Water popo, Babyfou, Kayakasec, Cyclopitre.

Das Treffen wird vom Comité inter-associations d’organisations (CIO) organisiert: die Vereine Pena Géronçaise, Solex in Géronce, Passa Temps und das Festkomitee.

In Anlehnung an die Olympischen Spiele Paris 2024 nehmen Sie an sportlichen Herausforderungen teil, die von unseren alten Spielen inspiriert sind: 100 x 4m, PingTong, Baskby, Seilziehen, Horizontalklettern, Judo Range, Water Popo, Babyfou, Kayakasec, Cyclopitre.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn