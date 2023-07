Fêtes du village de Géronce Géronce, 6 août 2023, Géronce.

Géronce,Pyrénées-Atlantiques

En ce dernier jour de fêtes de village, le comité vous invite à :

10h : messe et dépôt de la gerbe au monument aux morts

12h : apéro des villageois

13h : repas des villageois animé par le groupe Ibiliz. Au menu : gaspacho et croquetas, gratin dauphinois et cuisses de poule confites, fromage de brebis, gâteau basque, café et digestif. Menu enfant : gaspacho et croquetas, boulettes de viande et pomme de terre grenaille, fromage de brebis et gâteau basque. Réservations par téléphone. Fin inscription 23 juillet.

19h : soirée grillades, buvette et musique.

Le comité vous attend nombreux et nombreuses pour ce week-end festif !.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 23:30:00. EUR.

Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On this last day of village festivities, the committee invites you to :

10am: mass and wreath-laying at the war memorial

12pm: village aperitif

1pm: village meal hosted by the Ibiliz group. Menu: gazpacho and croquetas, gratin dauphinois and chicken leg confit, ewe’s milk cheese, Basque cake, coffee and digestif. Children’s menu: gazpacho and croquetas, meatballs and scalloped potatoes, ewe’s milk cheese and Basque cake. Reservations by telephone. Registration closes July 23.

7pm: barbecue evening, refreshment bar and music.

The committee looks forward to seeing many of you at this festive weekend!

En este último día de las fiestas del pueblo, la comisión le invita a :

10h: misa y ofrenda floral en el memorial de guerra

12h: aperitivo en el pueblo

13h: comida popular a cargo del grupo Ibiliz. Menú: gazpacho y croquetas, gratinado dauphinois y muslos de pollo confitados, queso de oveja, pastel vasco, café y sobremesa. Menú infantil: gazpacho y croquetas, albóndigas y patatas fritas, queso de oveja y pastel vasco. Reservas por teléfono. El plazo de inscripción finaliza el 23 de julio.

19.00 h: velada con barbacoa, bar y música.

El comité espera ver a muchos de ustedes en este fin de semana festivo

An diesem letzten Tag der Dorffeste lädt das Komitee Sie ein zu :

10 Uhr: Gottesdienst und Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal

12 Uhr: Aperitif der Dorfbewohner

13 Uhr: Essen der Dorfbewohner, das von der Gruppe Ibiliz begleitet wird. Menü: Gazpacho und Croquetas, Dauphinois-Gratin und kandierte Hühnerkeulen, Schafskäse, baskischer Kuchen, Kaffee und Digestif. Kindermenü: Gazpacho und Croquetas, Fleischbällchen und Granulatkartoffeln, Schafskäse und baskischer Kuchen. Reservierungen bitte per Telefon. Ende der Anmeldung 23. Juli.

19 Uhr: Grillabend, Getränkestand und Musik.

Das Komitee erwartet Sie zahlreich an diesem Festwochenende!

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn