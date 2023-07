Fêtes du village de Géronce Géronce, 5 août 2023, Géronce.

Géronce,Pyrénées-Atlantiques

En ce premier jour de fêtes de village, le comité organise :

De 14h à 15h : parcours des combattants

De 18h à 23h : marché des producteurs animé par les Q-secs

Le comité vous attend nombreux et nombreuses pour ce week-end festif !.

On this first day of village festivities, the committee is organizing :

2pm to 3pm: fighters’ trail

6pm to 11pm: Farmers’ market with live entertainment by the Q-secs

The committee looks forward to seeing many of you at this festive weekend!

En este primer día de fiestas del pueblo, la comisión organiza :

De 14:00 a 15:00: rastro de los combatientes

De 18:00 a 23:00 h: mercado agrícola con música en directo a cargo de Q-secs

El comité espera ver a muchos de ustedes en este fin de semana festivo

An diesem ersten Tag der Dorffeste organisiert das Komitee :

Von 14.00 bis 15.00 Uhr: Parcours der Kämpfer

Von 18h bis 23h: Bauernmarkt, der von den Q-Secs musikalisch umrahmt wird

Das Komitee erwartet Sie zahlreich an diesem Festwochenende!

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn