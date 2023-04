Soirée anniversaire 32 Route de Josbaig, 15 avril 2023, Géronce.

Pour célébrer son anniversaire (4 ans), le Bodega Café a bien sûr prévu une soirée musicale et festive.

Cette soirée sera animée par le groupe Osmoz et ses musiciens et chanteuses bien connues dans le Sud-ouest pour vous avoir fait danser pendant de folles soirées avec leurs répertoires rock international (Telephone, Goldman, Ska-P, Huntza, Dj Assad, Indochine, Magic System etc…).

Des tapas seront, comme toujours, proposées afin de faire durer la soirée jusqu’à 2h du matin, et des surprises seront au rendez-vous..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 02:00:00. EUR.

32 Route de Josbaig Le Bodega Café

Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To celebrate its anniversary (4 years), the Bodega Café has of course planned a musical and festive evening.

This evening will be animated by the group Osmoz and its musicians and singers well known in the South-West for having made you dance during crazy evenings with their international rock repertoires (Telephone, Goldman, Ska-P, Huntza, Dj Assad, Indochine, Magic System etc…).

Tapas will be, as always, proposed to make the evening last until 2 am, and surprises will be there.

Para celebrar su aniversario (4 años), la Bodega Café ha previsto, por supuesto, una velada musical y festiva.

Esta velada estará animada por el grupo Osmoz y sus músicos y cantantes bien conocidos en el Suroeste por haber hecho bailar durante noches locas con sus repertorios de rock internacional (Telephone, Goldman, Ska-P, Huntza, Dj Assad, Indochine, Magic System etc…).

Como siempre, habrá tapas para amenizar la velada hasta las 2 de la madrugada, y algunas sorpresas.

Um seinen Geburtstag (4 Jahre) zu feiern, hat das Bodega Café natürlich einen musikalischen und festlichen Abend geplant.

Dieser Abend wird von der Gruppe Osmoz und ihren Musikern und Sängerinnen gestaltet, die im Südwesten Frankreichs gut bekannt sind, weil sie Sie mit ihrem internationalen Rockrepertoire (Telephone, Goldman, Ska-P, Huntza, Dj Assad, Indochine, Magic System usw.) schon viele Abende lang zum Tanzen gebracht haben.

Wie immer werden Tapas angeboten, damit der Abend bis 2 Uhr morgens dauert, und es wird Überraschungen geben.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn