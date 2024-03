Gernika Théâtre le Liburnia Libourne, jeudi 14 mars 2024.

Gernika Jeudi 14 mars à 20h30 // Danse basque et contemporaine Jeudi 14 mars, 20h30 Théâtre le Liburnia de 6€ à 25€

Gernika

du Collectif Bilaka avec Martin Harriague

Jeudi 14 mars à 20h30

Danse basque et contemporaine

Durée : 1h10

Spécialiste des danses et musiques traditionnelles basques, le Collectif Bilaka a invité Martin Harriague et Stéphane Garin à explorer une page sombre de l’histoire de l’Europe : le bombardement de Guernica (Gernika en langue basque). Dénonçant au passage la violence des guerres de notre temps, « Gernika » est une rencontre entre culture traditionnelle et contemporaine, où les corps sont guidés par une exigence physique impressionnante.

Danseurs et musiciens sont réunis pour nous proposer des paysages émotionnels d’une grande intensité. Martin Harriague nous surprend en imposant le désir d’un sourire au sein de la tragédie, afin de nous inviter à croire en l’homme et la paix. Un spectacle qui résonne tristement avec notre époque.

En coréalisation avec l’OARA

