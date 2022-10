Gernika – Martin Harriague & Collectif Bilaka, 16 mars 2023, .

Gernika – Martin Harriague & Collectif Bilaka



2023-03-16 20:30:00 – 2023-03-16

8 EUR Sur une musique jouée en live, entre tradition et modernité, Gernika réunit danseurs et musiciens basques pour donner une nouvelle vision de cet épisode dramatique de l’histoire du Pays Basque espagnol. Ici, vie et mort s’entrelacent dans une pièce tournoyante de haute intensité émotionnelle.

A partir de 12 ans.

Sur une musique jouée en live, entre tradition et modernité, Gernika réunit danseurs et musiciens basques pour donner une nouvelle vision de cet épisode dramatique de l’histoire du Pays Basque espagnol. Ici, vie et mort s’entrelacent dans une pièce tournoyante de haute intensité émotionnelle.

A partir de 12 ans.

Christophe_Raynaud_de_Lage

dernière mise à jour : 2022-10-12 par