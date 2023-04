A la découverte des libellules, 17 juin 2023, Germont.

à 14h Durée 3h Petits et grands, partez à la découverte des libellules et autres insectes du site Natura 2000 du Marais de Germont.GratuitRéservation obligatoire (places limitées) auprès du service Natura 2000. Le lieu du rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.Crédit photo : Kévin GEORGIN (ReNArd).

Germont 08240 Ardennes Grand Est



at 2pm Duration 3h Young and old, discover dragonflies and other insects of the Natura 2000 site of the Marais de Germont.FreeBooking is mandatory (limited places) at the Natura 2000 service. The place of the meeting will be communicated at the time of the registration.photo credit : Kévin GEORGIN (ReNArd)

14h Duración 3h Pequeños y mayores, descubran las libélulas y otros insectos del sitio Natura 2000 de la marisma de Germont. El lugar de la reunión se comunicará en el momento de la inscripción.Crédito de la foto: Kévin GEORGIN (ReNArd)

um 14 Uhr Dauer 3 Stunden Ob Groß oder Klein, entdecken Sie Libellen und andere Insekten im Natura 2000-Gebiet Marais de Germont.KostenlosReservierung erforderlich (begrenzte Plätze) bei der Abteilung Natura 2000. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.Fotokredit: Kévin GEORGIN (ReNArd)

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme