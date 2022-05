Germinal : Théâtre de rue interactif Plélan-le-Grand, 23 juillet 2022, Plélan-le-Grand.

Germinal : Théâtre de rue interactif Plélan-le-Grand

2022-07-23 – 2022-07-23

Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine Plélan-le-Grand

Les Batteurs de pavé.

À 18h30 | Cour de l’école Les Mains Vertes de Plélan-le-Grand

1h20 | À partir de 10 ans | 5 euros

À l’origine du spectacle, il y a Typhus qui parle à l’acteur de son désir d’enfant.

Le clown voudrait un compagnon pour partager sa folitude, un être à chérir et protéger du mieux qu’il peut. Après bien des questionnements, son créateur se résout à exaucer son voeu… à sa

manière.

Typhus jubile, mais il sait que le temps presse. Bientôt l’acteur qui vit en lui refera surface pour le faire taire à nouveau. Son enfantôme devra se débrouiller seul pour ne pas tomber dans le froid chemin…

Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ?

Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage.

Il y a d’un côté le créateur cérébral et de l’autre sa créature organique.

L’homme social face au clown sans filtre.

Il y sera question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et d’oppression sociale.

Mais avant tout de liberté.

À bâtir ou à préserver.

Plélan-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-05-06 par