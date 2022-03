Germinal – Batteur de pavés Marseille 1er Arrondissement, 1 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Daki Ling le jardin des muses
45 Rue D'Aubagne
Marseille 1er Arrondissement

2022-04-01 – 2022-04-01 Daki Ling le jardin des muses 45 Rue D’Aubagne

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Étienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau de mine du Nord de la France.

Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie décide de baisser les salaires.

Adaptation du chef d’œuvre d’Émile Zola, Germinal met en scène la lutte des classes au gré d’un spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous les rôles.



Création 2016

Conception et jeu : Emmanuel Moser & Laurent Lecoultre

Spectacle de rue tout public, en fixe.

Dès 12 ans.

Durée : 40 minutes ± 10 minutes

