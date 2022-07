Germinal

2022-07-13 – 2022-07-13 EUR Théâtre de rue Étienne Lantier, mineur au chômage, arrive sur un carreau de mine du Nord de la France. Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie décide de baisser les salaires. Adapté du chef d’oeuvre d’Émile Zola, le spectacle Germinal des Batteurs de Pavés met en scène – en rue ! – la lutte des classes au gré d’un spectacle

