Germinal, 20 mai 2022, .

Germinal

2022-05-20 – 2022-05-20

Étienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau de mine du Nord de la France.

Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie décide de baisser les salaires.

Adaptation du chef d’œuvre d’Émile Zola, Germinal met en scène la lutte des classes au gré d’un spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous les rôles.



Dans les spectacles des Batteurs de Pavés, le contact avec le public est primordial. Impossible de jouer sans ces “gens” qui nous répondent, nous soutiennent et souvent viennent sur scène avec nous.



Conception et jeu : Emmanuel Moser & Laurent Lecoultre

Avec le soutien de la CORODIS.

Les Batteurs de Pavés



Création 2016

Dès 6 ans

Durée : 50 min



Festival Tendance Clown #17

Spectacle au Daki Ling vendredi 20 mai, un évènement dans le cadre du Festival Tendance Clown.

Étienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau de mine du Nord de la France.

Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie décide de baisser les salaires.

Adaptation du chef d’œuvre d’Émile Zola, Germinal met en scène la lutte des classes au gré d’un spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous les rôles.



Dans les spectacles des Batteurs de Pavés, le contact avec le public est primordial. Impossible de jouer sans ces “gens” qui nous répondent, nous soutiennent et souvent viennent sur scène avec nous.



Conception et jeu : Emmanuel Moser & Laurent Lecoultre

Avec le soutien de la CORODIS.

Les Batteurs de Pavés



Création 2016

Dès 6 ans

Durée : 50 min



Festival Tendance Clown #17

dernière mise à jour : 2022-04-28 par