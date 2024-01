Visite guidée de l’Oratoire carolingien Germigny-des-Prés, samedi 31 août 2024.

Visite guidée de l’Oratoire carolingien Germigny-des-Prés Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-08-31 14:30:00

fin : 2024-09-01 16:30:00

– par l’Office de Tourisme du Val de Sully –

Une page de l’Histoire se lit à Germigny des Prés ! On vous emmène en visite, plus particulièrement au cœur de l’Oratoire carolingien, construit par l’un des proches conseillers de Charlemagne Théodulfe. Il s’agit de l’une des plus anciennes églises de France, datant de 806, reconnue notamment pour sa sublime mosaïque d’inspiration byzantine!

– Départs à 14h30, 15h30 et 16h30 –

4 EUR.

Route de Saint-Martin

Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire tourisme@valdesully.fr



L’événement Visite guidée de l’Oratoire carolingien Germigny-des-Prés a été mis à jour le 2024-01-19 par OT SULLY-SUR-LOIRE