Grézac Musée archéologique Charente-Maritime, Grézac Germanicus ou le dernier éclat de Rome Musée archéologique Grézac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Grézac

Germanicus ou le dernier éclat de Rome Musée archéologique, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Grézac. Germanicus ou le dernier éclat de Rome

Musée archéologique, le samedi 3 juillet à 21:00

Déambulez le long du fleuve en 4 étapes au cours desquelles les lectures de textes anciens dits par Alexandre Métratone (compagnie Equipages) vous feront voyager à travers le temps. Expérience inédite à découvrir en famille ! Départ sous l’arc de Germanicus. **Repli à l’auditorium de la salle Saintonge en cas d’intempéries.**

Pour information : 05 46 74 20 97

Venez à la rencontre de Germanicus conduits par un cortège éclairé aux flambeaux ! Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France Grézac Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Grézac Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée archéologique Adresse Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France Ville Grézac lieuville Musée archéologique Grézac