German Fernandez La ruelle ( 31 Place des cardeurs), 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

German Fernandez

La ruelle ( 31 Place des cardeurs), le samedi 26 mars à 20:00

Musiques et chants d’Argentine et d’Amérique du Sud par German Fernandez. German Fernandez est né en 1984, à Neuquén, Patagonie Argentine. En 1999, il déménage à Buenos Aires pour étudier avec la grande concertiste Irma Costanzo. Grâce à elle, il connaît les maîtres espagnols, Fernando Sor, Francisco Tarrega, Moreno Torroba et ainsi que les maitres de littérature latino-américaine, tels que Léo Brouwer, Hector Villalobos, Antonio Lauro et Abel Fleury . Suite à un long voyage dans la guitare classique, German Fernandez est attiré par la musique folklorique urbaine : le Tango. Il démarre sa carrière d’interprète de tango en jouant dans plusieurs milongas portenas à Buenos Aires. En 2007, German poursuit ses études avec Anibal Arias ( un pilier du tango) pour perfectionner son style et approfondir son langage et son répertoire. Depuis 2016, il s’installe en France pour continuer son travail artistique et partager le langage du tango. En France, il a présenté son programme Tango entre cordes et tango pour une guitare. Lieu: Restaurant la Ruelle 31 Place des Cardeurs, 13100 Aix-En-Provence Menu libre Concert 10€ Réservation 06.14.31.59.55 Possibilité de covoiturage 5€

10€

♫♫♫

La ruelle ( 31 Place des cardeurs) 48 rue des Cordeliers 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T22:00:00