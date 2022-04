Germaine Tillion, Sage, Savante, Combattante Musée de la Résistance,de l’Internement et de la Déportation Chamalières Catégories d’évènement: Chamalières

Cette exposition retrace l’histoire d’une femme « extra-ordinaire » , l’Auvergnate Germaine Tillion, une des rares femmes à entrer au Panthéon. Vous découvrirez son enfance en Haute-Loire, son engagement dans la Résistance, sa déportation au camps de concentration de Ravensbrück, son combat contre l’usage de la torture en Algérie . A cette occasion, le musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon nous permet d’exposer exceptionnellement de nombreux objets de leurs collections ayant appartenu à Germaine Tillion durant la période marquante de la seconde guerre

Plein tarif 3 € – tarif réduit 2 € –

2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T12:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:30:00

