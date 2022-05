« Germaine Tillion. La mémoire et la raison » Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Germaine Tillion. La mémoire et la raison », 15 juin 2022 20:00, Paris. Germaine Tillion est une grande figure de l’ethnologie, spécialiste de l’Algérie. Ses six années de missions dans les Aurès, de 1934 à 1940, lui font prendre conscience des futurs problèmes de la société algérienne, encore département français.

À son retour, la France est occupée. Germaine y poursuit son engagement et devient l’un des piliers de la résistance intellectuelle au sein du Réseau du musée de l’Homme. Trahie, elle est arrêtée en 1942, emprisonnée à la Santé puis à Fresnes, puis déportée à Ravensbrück en octobre 1943. Sa mère y meurt gazée.

Germaine Tillion, avec son regard unique, continue malgré tout à écrire, à témoigner. Au retour des camps, après son entrée au CNRS, elle reprend son activité d’ethnologue et poursuit son étude d’une Algérie au prémisse d’une guerre qui ne dit pas encore son nom, celle de l’indépendance, celle qui laissera de profondes séquelles de part et d’autre de la Méditerranée. Mettant un point d’honneur à relater les terribles moments vécus avec objectivité et humanité, elle décrit ses rencontres et la complexité des êtres et des situations. Loin des discours, pré-établis, le regard de Germaine Tillion est juste et transmet le vécu de ces Hommes dans la guerre. « Les traces de mon activité forment un tout, reliées par le même fil rouge de fidélité à une certaine idée de l’humanité qui ne m’a jamais quittée » À travers deux lectures théâtralisées puissantes, portées par Claire Vidoni, plongez dans ce destin emblématique. Celui de Germaine Tillion, témoin et actrice des bouleversements du siècle dernier, véritable figure de la Résistance, combattante de la paix et de la fraternité, panthéonisée le 27 mai 2015. ——————————————— « Germaine Tillion. La mémoire et la raison. 1939 – 1945 »

Mercredi 15 juin à 20h « Germaine Tillion. La mémoire et la raison. 1954 – 1962 »

Mercredi 22 juin à 20h Suivie d’un échange avec l’association Germaine Tillion Lectures théâtralisées conçues et interprétées par Claire Vidoni Présentées par le Théâtre de l’Imprévu

En partenariat avec le théâtre du Gymnase Marie Bell

