Germaine Richier + Collection Permanente CENTRE POMPIDOU, 12 juin 2023, PARIS.

Germaine Richier + Collection Permanente CENTRE POMPIDOU. Un spectacle à la date du 2023-06-12 à 18:30 (2023-03-01 au ). Tarif : 18.7 à 18.7 euros.

Accès à l’exposition au créneau choisiAccès au musée et à la Galerie des Enfants après l’exposition. Accès à l’exposition, au Musée et à la Galerie des enfants.Ce billet est valable le jour choisi, pour une seule entrée par espace.Votre entrée est garantie dans les 30 minutes suivant l’horaire sélectionné – en cas de non-respect du créneau horaire l’accès rapide ne pourra être assuré.Attention, ce billet ne donne pas accès à la Galerie 1. Réservation fortement conseillée pour tous les publics, y compris les bénéficiaires de la gratuité.Gratuité:- Moins de 18 ans- Visiteurs handicapés et leur accompagnateur – Demandeurs d’emploi – Allocataires du RMI ou de l’aide sociale Germaine RichierDu 1er mars au 12 juin 2023Hommage à Germaine Richier, première sculptrice exposée au Musée national d’art moderne en 1956, cette rétrospective rassemble près de 200 œuvres – sculptures, gravures, dessins. Nourrie de recherches inédites, elle démontre combien Germaine Richier occupe une position centrale dans l’histoire de la sculpture moderne, comme un chaînon entre Rodin et le premier César. Formée à la tradition d’Auguste Rodin et d’Antoine Bourdelle, Germaine Richier s’affirme comme profondément originale et radicale en à peine plus de 25 ans, des années 1930 à sa disparition précoce en 1959. Le parcours de l’exposition retrace chronologiquement sa trajectoire artistique, éclairant les grands thèmes qui nourrissent sa pratique sculpturale (l’humain, l’animal, les mythes…). Il révèle comment Richier opère une revitalisation de la figure, forgeant après-guerre de nouvelles images de l’homme et de la femme CENTRE POMPIDOU

CENTRE POMPIDOU PARIS Place Georges POMPIDOU Paris

Germaine Richier

Du 1er mars au 12 juin 2023

Hommage à Germaine Richier, première sculptrice exposée au Musée national d’art moderne en 1956, cette rétrospective rassemble près de 200 œuvres – sculptures, gravures, dessins.

Nourrie de recherches inédites, elle démontre combien Germaine Richier occupe une position centrale dans l’histoire de la sculpture moderne, comme un chaînon entre Rodin et le premier César. Formée à la tradition d’Auguste Rodin et d’Antoine Bourdelle, Germaine Richier s’affirme comme profondément originale et radicale en à peine plus de 25 ans, des années 1930 à sa disparition précoce en 1959. Le parcours de l’exposition retrace chronologiquement sa trajectoire artistique, éclairant les grands thèmes qui nourrissent sa pratique sculpturale (l’humain, l’animal, les mythes…). Il révèle comment Richier opère une revitalisation de la figure, forgeant après-guerre de nouvelles images de l’homme et de la femme

