Germaine Kobo & Bella Lawson Espace musical Hyperion Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Germaine Kobo & Bella Lawson Espace musical Hyperion, 25 mars 2022, Marseille. Germaine Kobo & Bella Lawson

Espace musical Hyperion, le vendredi 25 mars à 20:30

Germaine Kobo et Bella Lawson, duo d’artistes marseillaises au féminin, sont à la fois griottes, conteuses, chanteuses, danseuses, instrumentistes, et DJs ! De cette pluralité de compétences, parfaitement harmonisées, les prêtresses de l’Afrofutur ont créé un nouveau genre musical au carrefour de l’électro et des sonorités faisant écho à leurs origines. Retrouvez le duo en concert gratuit à l’Espace Musical Hyperion Sur réservation au 04 91 49 27 88 Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme Femmes Droit sur Mars, une série de manifestations et d’événements organisés par la Mairie des 4e et5e arrondissements de Marseille qui se dérouleront durant le mois de mars sur tout les secteur. Retrouvez tout le programme ici —> [https://www.marseille4-5.fr/culture/femmes-droits-sur-mars/](https://www.marseille4-5.fr/culture/femmes-droits-sur-mars/)

Gratuit sur réservation

♫♫♫ Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Espace musical Hyperion Adresse 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Ville Marseille lieuville Espace musical Hyperion Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Espace musical Hyperion Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Germaine Kobo & Bella Lawson Espace musical Hyperion 2022-03-25 was last modified: by Germaine Kobo & Bella Lawson Espace musical Hyperion Espace musical Hyperion 25 mars 2022 Espace Musical HYPERION Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône