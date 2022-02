GERMAINE, BOUSSOLE ET TRANQUILLE Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

GERMAINE, BOUSSOLE ET TRANQUILLE Centre d’animation Soupetard, 1 avril 2022, Toulouse. GERMAINE, BOUSSOLE ET TRANQUILLE

Centre d’animation Soupetard, le vendredi 1 avril à 19:00

Spectacle jeune public ———————- **Dès 6 ans** **CLAK Cie** **D’après l’album jeunesse _Agata et les nuages_ de Clémence Estivals & Coline Lubin** _GERMAINE, BOUSSOLE ET TRANQUILLE_, aventurières et aventuriers en herbe, déploient toute leur énergie et ingéniosité pour faire vivre l’histoire de la plus grande exploratrice de tous les temps. En compagnie de ses amis musiciens, Germaine relate avec passion l’authentique vie d’Agata : comment une pierre solitaire est devenue une voyageuse à la curiosité insatiable, dépassant ses peurs et ses frontières. **Texte** Coline Lubin / **Mise en scène** CLAK Cie / **Avec** Serena Andreasi, Romaric Bories, Coline Lubin / **Création musicale** Romaric Bories / **Création lumière** Stanley Simonson & Clarisse Grandsire

Tarif C

Culture Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T19:00:00 2022-04-01T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Soupetard Adresse 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Soupetard Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre d’animation Soupetard Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

GERMAINE, BOUSSOLE ET TRANQUILLE Centre d’animation Soupetard 2022-04-01 was last modified: by GERMAINE, BOUSSOLE ET TRANQUILLE Centre d’animation Soupetard Centre d’animation Soupetard 1 avril 2022 Centre d’animation Soupetard Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne